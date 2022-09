La primavera ya llegó y pese a ello, los días de frío continuarán en la capital, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Por ello, los padres de familia deben tener precaución y mantener el abrigo en los niños menores de cinco años para evitar cualquier enfermedad respiratoria.

“En esta época ocurren más problemas digestivos, lesiones o patologías infectocontagiosas las cuales, debido al constante cambio climático y la falta de ventilación de los ambientes, facilitan la transmisión de los virus”, indica Jorge Gómez, pediatra de la clínica Santa Isabel.





Busque ayuda profesional

Gómez detalla que en primavera aumenta el rotavirus, un virus que causa diarrea, vómitos intensos y otros síntomas que pueden ser mortales. También los casos de varicela que, al aumentar la temperatura, provoca erupciones en la piel y da lugar a ampollas.

Otras enfermedades frecuentes en esta época del año son la neumonía, influenza, etc. El experto aconseja buscar una atención temprana y no esperar a que el cuadro del enfermo empeore. No los automedique, puede agravar el diagnóstico y tampoco tenga contacto sin mascarilla.

¿Cuándo llevar al niño a un médico?

Expertos de la ONG Una Vida por Dakota, aconsejan que si su hijo presenta dolor en el pecho al respirar o toser, cuando presenta un cuadro de asfixia o dificultad para respirar y si tiene fiebre mayor a los 38,5 grados centígrados durante más de dos días.

“Lo ideal es buscar un atención temprana y oportuna que va a evitar que nuestros hijos se compliquen. También evitar el contacto con pacientes que padecen enfermedades respiratorias y si su bebé es menor de seis meses, darle leche y hacerle su higiene nasal”, informaron.

Los expertos resaltan que entre los factores de riesgos de las infecciones agudas recién nacidos, está la prematuridad, es decir los infantes que nacen antes de las 37 semanas de gestación.

TENGA EN CUENTA

VACUNAS. La falta de este control aumenta el riesgo de una complicación en la salud del menor.

La falta de este control aumenta el riesgo de una complicación en la salud del menor. NO LO DESABRIGUE. Envíe a su hijo al colegio con una casaca extra. Y, por las noches, no lo destape.

Envíe a su hijo al colegio con una casaca extra. Y, por las noches, no lo destape. FACTORES. El principal es la prematuridad (infantes que nacen antes de las 37 semanas de gestación).

El principal es la prematuridad (infantes que nacen antes de las 37 semanas de gestación). ALIMENTOS. En su lonchera incluya infusiones tibias, frutas y evite las gaseosas.

