Yahaira Plasencia la hace linda como empresaria [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia descubrió los secretos que le han permitido ser una exitosa empresaria. Ella sabe que la serenidad es la clave para permanecer en un negocio.



¿Cuándo te nació la idea de convertirte en empresaria?

Desde que empecé a trabajar, uno de mis sueños era tener mi propia empresa. Aunque no había definido el rubro, sabía que debía ser la mejor.



Todos sabemos que tienes tu orquesta, pero también incursionaste en la belleza. ¿Qué te motivó a abrir un spa?

Con la constante de tener que estar siempre arreglada para mis presentaciones, así nació la idea del spa que, con ayuda de mi familia, estoy sacando adelante.



Tu empresa se llama...

‘Yahaira Plasencia Salón y Spa’. Y mi orquesta es ‘Yahaira Plasencia y Orquesta’.



Les pusiste tu nombre, ¿por qué?

Porque creo que ya es una marca.



¿Qué se necesita para tener éxito?

Lo más importante es estar siempre presente, permanecer todo el tiempo ahí y, por supuesto, ser un buen líder para el equipo.



¿Cuánto tiempo te llevó recuperar tu inversión inicial?

Aún no la recupero, porque sé que es una inversión a largo plazo. Hay que tener paciencia y trabajar metódicamente.



¿Qué consejo les darías a las emprendedoras peruanas?

El mejor consejo es no rendirse nunca.

