Yahaira Plasencia: "Me disgusta la envidia de la gente" [VIDEO y FOTOS]

La cantante salsera Yahaira Plasencia, quien hace sus pinitos en la actuación como ‘Jazmín’ en la telenovela ‘Cumbia pop’, mostró su lado más dulce en este divertido cuestionario.



El amor es...

La bendición.



Si pudieras regresar al pasado, ¿a qué edad sería?

A los 15 años.



Un sueño recurrente...

Lo que estoy viviendo ahora, ser cantante y empresaria.



Lo que más te disgusta del sueño convertido en realidad...

La envidia de la gente.



¿Qué compraste con tu primer sueldo?

Fui al mercado y compré alimentos para la casa.



Tus personas favoritas

Mis padres y mis hermanos.



La persona más divertida que conoces...

Mi hermana Jennifer.



¿Tienes mascota?

La tenía, se llamaba ‘Camilo’ y hace poco falleció.



¿Qué opinas de la violencia contra los animales?

En el Perú no cuidamos a los animales, porque casi en cada esquina encontramos perritos o gatitos dañados y nadie hace nada por ellos.



¿Cuál es el color que abunda en tu clóset?

El negro.



¿Prefieres carteras o zapatos?

Zapatos.



¿Ropa pegada u holgada?

Suelta.



¿Te gusta maquillarte?

No.



Y cuándo tienes que maquillarte, ¿qué usas?

Base, rubor y pestañas postizas.



Un sueño que aún no logras cumplir...

Comprarme una casa.



Una meta propuesta...

Internacionalizarme.



Un anhelo laboral...

Actuar más en películas y series.



¿Cuál es el regalo perfecto para ti?

Tranquilidad.



Lo que no te gusta que te obsequien...

Joyas.



¿Qué suele decirte la gente cuando te ve por primera vez?

¡Qué bonita eres!



Y lo más lindo que te han dicho...

Que soy muy trabajadora.



El paso de baile más difícil...

Mover la cintura a mil por hora.



¿Te está costando ser ‘Jazmín’ en ‘Cumbia pop’?

Me encanta hacer de mala, porque Jazmín tiene mucha actitud, pero no me gusta su lado déspota y pedante.