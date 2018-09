La siempre creativa y divertida Yiddá Eslava contó a Para Ellas que el matrimonio es la unión entre dos personas que se aman ‘más allá de un papel’ y confesó ser una mujer desordenada.



Yiddá, el amor para ti es...

Tranquilidad y felicidad. Si no tienes paz no es amor.



¿Y el matrimonio?

Es unión. Más allá de un papel, es el querer estar juntos.



El divorcio es...

Valentía. Si deciden que no son compatibles, lo más sano es quedar como amigos y más si se tiene hijos.

¿Qué piensas de la convivencia?

Que es necesaria.



¿Cómo te cambió la vida ser madre?

Me la cambió en 180 grados. Mi hijo nos da tanto (a ella y a su pareja Julián Zucchi) con el simple hecho de mirarnos, es nuestro mundo.



¿Por qué le pusiste de nombre Tomás?

Porque nos gusta el nombre. Julián y yo coincidimos porque ambos, incluso antes de conocernos, queríamos que el primer hijo de cada uno se llame Tomás.

Lo primero que te dicen las mujeres cuando te ven en la calle...

Ayyyy, eres la SHIDÁÁÁ.



Ser bloguera es...

Una responsabilidad.



¿Actúas con guion en redes?

Escribimos los guiones con anticipación.

Un defecto de ti que tu esposo acepte de buen grado...

Soy desordenada.



Una cualidad que te encante de Julián...

Es ordenado y empeñoso.



Un viaje soñado...

Ir a Argentina en auto.

La mejor herencia que le dejarás a tus hijos...

Los valores.



¿Vives económicamente del arte?

Sí.



Ser mamá es...

Una faceta maravillosa, la llevo en el corazón.

Un perfume que te encante

One Million.



Lo más lindo que te han escrito tus fans...

Que se han inspirado en mejorar por algo que dije o vieron en mí.



¿Cuántos seguidores tienes en redes sociales?

Un millón 100 mil en Facebook, en Twitter tengo 791 mil y en Instagram 625 mil.

Un color que no te agrade...

Rosa.



Un consejo a la mujer...

Amarse y conocerse por dentro de verdad, es la única forma de valorarse.