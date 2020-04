La actriz y escritora Yiddá Eslava está muy contenta porque su película ‘Sí, mi amor’ formará parte del catálogo de Netflix desde mayo. Fuimos a buscarla y ella nos cuenta que aprovecha al máximo la cuarentena.

La cuarentena continuará hasta el 10 de mayo. ¿Qué es lo primero que harás cuando termine?

Ir a comer un pollito a la brasa (risas), y ver a mi papá y abrazarlo.

Muchos se han aventurado a cocinar durante el aislamiento. ¿Qué habilidad has descubierto?

Ejercitar mi paciencia. Y no con mi familia, sino con las personas que no cumplen con una simple medida que es no salir de su casa. No termino de entenderlas.

¿Con quién has hecho más videollamadas?

Con mi mamá que está en Estado Unidos. Justo iba a viajar a visitarla, pero todo se canceló.

¿Qué harías otra vez, una película o escribir un libro?

Las dos cosas. Estoy escribiendo un libro y dos guiones para cine.

¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste que Netflix iba a emitir tu película?

Me acababa de despertar, fue un día muy hermoso. Es lo que había soñado.

De todos los rumores que has escuchado de ti, ¿cuál ha sido el más loco?

Que tenía un hijo mayor. Cuando salía en fotos con Tomás (su hijo) decían que era mala porque no me fotografiaba con mi hijo mayor... y yo ¡Qué! Pensaron que mi sobrino era hijo mío.

¿Qué te gustaría que nadie te vuelva a preguntar?

Por qué no me peino (risas). Pero sí lo hago, solo que mi cabello es rebelde.

No hay nada menos sexy que...

Comerse los mocos.

Si pudieras ser alguien diferente por un día, ¿quién serías?

Pedro Almodóvar y ese mismo día me contrato a mí misma para una película (risas).

¿El mejor consejo que te han dado?

Sé libre y feliz.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Luchadora, alegre, renegona.

¿Cuál es la canción que te da actitud, te levanta el ánimo?

‘Muerte en Hawái’, de Calle 13.

¿Qué es lo que más disfrutas hacer?

Actuar y escribir.

¿La frase que más repites?

‘Ya sabía ya’.

¿Lo más extraño que has leído de ti en la prensa?

Que me avergüenzo de mi pasado de combatiente, me dio mucha risa porque es mentira.

¿Qué te asusta?

No estar con Tomás (su hijo).