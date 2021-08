Divertida, sencilla y ocurrente, así es Yiddá Eslava, quien actualmente está alejada de la televisión, pero sigue muy vigente en las redes sociales. Ella nos abrió su corazón y confesó que sueña con actuar en una película española.

¿Extrañas la televisión?

Yo adoro la televisión, pero ahora mismo no veo un proyecto donde pueda encajar. Si llegase alguno, quiero sentirme cómoda y feliz.

¿Qué fue lo más bonito que te dejó esa etapa?

Conocer a mi esposo (Julián Zucchi).

Durante el confinamiento, ¿aprendiste algo nuevo?

A tener más paciencia y siempre un plan b.

Eres una mamá…

Engreidora y chancona. Trato siempre de hacer lo mejor para ellos, pero tengo claro que puedo equivocarme.

¿Qué tan parecidos o diferentes son tus hijos?

Tomás físicamente es más parecido a Julián y Maro a mí, pero el primero tiene mis gestos, es tranquilo y sensible, y el último tiene los gestos de su papá y es más salvaje (risas).

¿De quién fue la idea de crear contenido digital y divertido?

De Julián y yo. Cuando coincidimos en alguna idea es una bomba hermosa.

Describe en tres palabras cómo es tu relación con Julián.

Confianza, alegría y renegar (risas).

Fue muy comentada su vasectomía en redes, ¿cómo lo tomaron ustedes?

Con mucho humor. Para mí es un tema que entre las parejas se debería tocar con total naturalidad. Es un método que no tiene efectos secundarios y es ambulatorio. ¡Qué más quieren! (risas).

¿Qué es lo más tonto que te han dicho y cómo has respondido?

‘Tu marido te va a dejar porque no bajas de peso y no te maquillas’. Y dije: ‘Si me deja me haría un favor, ya que, si pensase así, claramente no sería el indicado para compartir mi vida con él’.

¿El mejor consejo que te dieron?

Enfócate en lo que amas sin miedo.

¿Esperaste tener tanta acogida con tu película ‘Sí, mi amor’?

Sí lo esperaba. Creo que cuando haces las cosas con amor y mucho esfuerzo tienes una recompensa. Eso no quiere decir que estaba segura de que iba a ocurrir, lo esperaba, pero no lo aseguraba.

¿Cuáles son tus proyectos profesionales?

Seguir actuando, escribiendo y produciendo. Así me veo hasta viejita.

¿Qué sueño te falta cumplir?

Actuar en una película española y si es con Almodóvar, listo, ya está (risas).

