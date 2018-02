Durante mucho tiempo iba al gimnasio para mejorar mi calidad de vida que a veces se veía perjudicada por la vida acelerada de uno tiene, pero después de vivir un año cargado de situaciones muy complicadas con la familia, el trabajo y otras cosas, pensé que debía buscar otra opción que me ayude a manejar mejor todo esto.



Navegando por Internet leí que el yoga ayudaba a encontrar el punto de equilibrio para superar momentos de estrés, además de corregir posturas, bajar de peso, calmar dolencias del cuerpo y otros beneficios.



Hoy existen muchos estudios donde dan clases de yoga, pero uno en particular me llamó la atención. Open Yoga Perú enseña hace un año, en el parque ubicado en el Faro de Miraflores, los alumnos solo dan un aporte voluntario, el cual le nazca en ese momento.



La acogida ha sido muy grande, pues van jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores y hasta los extranjeros que pasean por ahí, terminan practicando abiertamente yoga.



Diego Quijandría nos cuenta de los beneficios de practicar yoga…

Son beneficios tanto para el cuerpo, como para la mente y el espíritu. Ayuda a que el cuerpo tenga flexibilidad y fuerza, ayuda también a bajar de peso o alcanzar al peso adecuado. Ayuda a calmar la mente por medio de la respiración, y nos ayuda a conectarnos nuestro ser interior, nuestra propia esencia.



Vivimos en la era del estrés, ¿Cómo nos podemos ayudar mediante esta disciplina?

En el yoga trabajamos mucho la respiración en todos los estilos. El estrés es producto de que la mente comienza a tener miles de pensamientos de manera rápida, y con una buena respiración podemos controlarlo.



Son muchas las personas que son hiperactivas que piensan que el yoga es aburrido.

Existen varios estilos, más dinámicos y otros suaves. Si quieren un yoga pausado enfocado en la respiración pueden elegir el Iyengar, el yoga tradicional o el Hata Yoga. Si buscan movimientos más fluidos durante la secuencia, lo ideal es el Power Yoga, Ashtanga que es más dinámico.



¿Todos pueden hacer yoga?

Si, desde niños, adultos mayores, mujeres embarazadas.



¿Existe alguna contraindicación para practicarlo?

Lo ideal es que llegan unos minutos antes de la clase y que le comuniquen al profesor si presentan algún dolor, si son hipertensos, sufren depresión u otra enfermedad, a fin de que el puedan focalizarse en ese problema y los apodan ayudar.



¿Qué cosas debo llevar a las clases?

Un mat o tapete de yoga, si no lo tienen pueden traer una toalla o si desean lo pueden hacer sobre el pasto, usar vestimenta cómoda.



Si quieren conocer más de las clases pueden visitar el perfil de Open Yoga Perú en el Facebook.



Open Yoga Perú

