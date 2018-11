Yuya: Llegó a Perú con su famosa línea de maquillaje  

La marca por departamento continúa sorprendiendo al consumidor con grandes lanzamientos, es por eso que Yuya, la youtuber latinoamericana más famosa del mundo, presentó su nueva línea de cosméticos en exclusiva con Ripley Perú.



"Empecé haciendo videos porque quería ganarme unas brochas de maquillaje y ahora al hablar de mi línea de maquillaje solo demuestra que si haces algo de corazón, todo se puede declarar", confesó la youtuber.



Mariand Castrejón, señaló que no pretende ser la imagen de una marca, porque a ella le gusta involucrarse en lo que hace. "Me fui a Corea porque mi plan inicial era hacer los productos ahí, porque es el boom del maquillaje, pero cuando fui me di cuenta que se maquillan distinto a las mujeres latinas. Después tuve contacto con Republic Cosmetics e hicimos equipo. Me siento feliz porque este proyecto es mexicano y estamos trabajando en productos increíbles", cuenta Yuya.



Como se recuerda, actualmente, Yuya es una de las estrellas del mundo del maquillaje más influyentes del mundo digital. En su canal de Youtube, donde tiene más de 22 millones de suscriptores, brinda consejos de cuidado personal, tutoriales de automaquillaje y peinados, entre otros temas. En sus redes sociales, en Facebook tiene más de 12 millones fans y en Instragram más de 13 millones de followers. Además, también ha desarrollado libros con recomendaciones y consejos personalizados: Los secretos de Yuya y Las confesiones de Yuya.



Hay que señalar que su línea completa de labiales, sombras, máscara de pestañas, esmaltes y más los encuentras, únicamente, en tiendas Ripley.





Puedes encontrar toda su línea de productos en tiendas Ripley Perú.

