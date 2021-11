10 de 18

Él es como un hermano mayor para los jóvenes, poniéndose como ejemplo siempre. " He tenido compañeros y amigos que se dedicaban a robar. Hasta en mi propia familia he visto muchas cosas, algunos están presos y otros muertos. Yo también he tenido mis errores, pero sigo luchando y motivándome". FOTOS: José Rojas Bashe / @photo.gec