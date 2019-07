Horóscopo del 05 de julio de 2019 | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Estás de mejor ánimo y eso se debe a que vas por buen camino. Una grata noticia te sorprenderá.



Tauro: No te dejes vencer por los obstáculos, recuerda que siempre hay algo nuevo por hacer. Esa persona te ayudará.



Géminis: Serénate y mira el lado bueno de las cosas, en ocasiones caes en el pesimismo. Apóyate en la familia.



Cáncer: Es hora de romper con lo que te impide avanzar. Ideas nuevas te permitirán alcanzar tus metas.



Leo: Aparta el pesimismo y piensa que todo va a salir tal como lo has planeado. Utiliza mejor ese dinero.



Virgo: Sientes que te falta algo importante, pero a veces en los pequeños detalles está la felicidad. Vibras positivas.



Libra: Cumple tus obligaciones y después sal a divertirte si así lo deseas. Deberás definir una ruta a seguir.



Escorpio: Tienes una espinita clavada en el corazón, busca la manera de saltar esa valla. Alguien pregunta por ti.



Sagitario: Si no deseas más problemas, evita las discusiones. No comas demasiado y busca la armonía en el hogar.



Capricornio: Confiesa lo que sientes en el momento justo. Recuerda que todos nos equivocamos, muestra más humildad.



Acuario: Una sonrisa puede abrir puertas, así que demuestra tolerancia. Un amigo necesita hablar contigo.



Piscis: Después de la tormenta llega la calma, excelente ocasión para iniciar actividades diferentes. Decídete