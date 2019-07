Horóscopo 09 de julio de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: Tu generosidad y bondad serán recompensadas. Es momento de pensar un poco más en ti. Sonríe.



Tauro: Inicias el día con mente positiva y ganas de hacer cosas diferentes. Expresa lo que sientes.



Géminis: Usa el dinero de manera adecuada, mira hacia el futuro. Una duda da vueltas por tu cabeza.



Cáncer: Tu corazón late por alguien especial, toma una pausa y reflexiona. Cuidado con las cosas que dices.



Leo: Se vienen mejoras para ti en el campo laboral. Esa persona te tiene en mente, dale una oportunidad.



Virgo: Se te presentará la ocasión de iniciar algo nuevo, relacionado a estudios o negocios. Decídete.



Libra: Estás dando todo de ti para que la relación funcione. Verás que los problemas pronto se acabarán.



Escorpio: Los proyectos que emprendas serán un éxito. Solo falta determinación para atreverse. Todo gira a tu favor.



Sagitario: Mantén la calma, no permitas que los problemas te pongan de mal humor. Resuélvelos.



Capricornio: Cambios positivos en tu vida. Será mejor que dejes de pensar en esa persona que te hizo daño.



Acuario: Que el orgullo no nos impida decir perdón cuando realmente lo sentimos. Esa persona sabrá entender.



Piscis: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Será un día muy productivo, aprovéchalo bien.