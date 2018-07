Horóscopo 2018 del 1 de julio

Aries: Debes tener serenidad para afrontar esos problemas. Es domingo, disfruta con tus seres queridos.



Tauro: Si llega a tus manos un dinero extra, utilízalo bien o ahórralo. Tu familia espera lo mejor de ti.



Géminis: Se acercan buenos tiempos, prepárate para asumir nuevos retos. Dedica más tiempo al lado espiritual.



Cáncer: Esa persona te demostrará lo que siente por ti. Deja de lado lo que no te conviene, expresa tus emociones.



Leo: Cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Saca a relucir tu lado más sentimental, no tengas temor.



Virgo: No te dejes llevar por las críticas de falsos amigos, confía en tu capacidad. Puedes lograr muchas cosas.



Libra: Sé más prudente en los gastos que realices, no es bueno despilfarrar. Evita comer demasiado.



Escorpio: Evita preocuparte tanto por asuntos que no son tan importantes. Descansa todo lo que puedas.



Sagitario: Aprovecha el domingo para hacer algo diferente, sal de la rutina. Desintoxica tu organismo.



Capricornio: La persona que menos esperas te dará una sorpresa agradable. Mejora tu imagen personal.



Acuario: Ten los pies bien puestos sobre la tierra, vive tu realidad y no prometas cosas que no podrás cumplir.



Piscis: Tus logros se de-ben a tu esfuerzo y constancia, pero aún puedes dar mucho más. Necesitas serenarte.{horóscopo}

