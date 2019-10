Horóscopo de hoy 19 de octubre de 2019 | Signos del Zodíaco | Predicciones

Aries: El dinero se consigue con trabajo y esfuerzo, no lo derroches en frivolidades. Esa persona piensa en ti.



Tauro: Varios proyectos rondan tu mente, pero no decides empezarlos. Hoy es un buen día para comenzar.



Géminis: Te estás dejando llevar por las apariencias. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. Se vienen novedades.



Cáncer: No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Verás que las cosas se presentan a tu favor.



Leo: El pesimismo no va contigo. Nuevos aires te harán sentir mejor. Supera el mal rato, te irá bien.



Virgo: Debes darte un tiem-po para visitar a esa persona que no veías hace tiempo. Será provechoso.



Libra: Posees mucho po-tencial, da rienda suelta a tu creatividad y dedícate a seguir creciendo. Ten confianza.



Escorpio: Cuentas con todas las capacidades para salir airoso, no te detengas. Comienzas una buena etapa en tu vida.



Sagitario: La amistad es uno de los mejores regalos que nos da la vida. Buen momento para expresarte.



Capricornio: Existen personas que buscan hacerte daño, abre bien los ojos. Lo mejor será guardar distancia.



Acuario: El secreto de tu éxito radica en tu esfuerzo. El día se presenta favorable para ti. Brinda lo mejor.



Piscis: La envidia está a tu alrededor, no hagas caso a malos comentarios y concéntrate en tus asuntos personales.