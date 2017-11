Horóscopo 2017 de hoy 07 de noviembre

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Es posible que realices cambios muy importantes en asuntos familiares. Será un día lleno de iniciativas.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Buena ocasión para comunicarte y decir lo que piensas. Trata de darle más atención a tu pareja.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): No permitas que los intereses de los demás te aparten de tus sueños. Recibirás un comentario inesperado.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Una persona especial se acerca a ti con la intención de ayudarte. Tu cuerpo te pide descanso.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Recuerda que no siempre tienes la razón, escucha consejos y decide. En el trabajo, recibirás una buena noticia.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): No será un buen día para los asuntos sentimentales. Evita hacer gastos innecesarios, contrólate.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): Tienes en mente varios proyectos, pero es importante que vayas paso a paso. Esa persona te extraña.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Excelente día para las relaciones sociales. Podrás conseguir todo lo que te propongas, pero con cautela.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): La situación laboral puede ser tensa, pero se resolverán las diferencias. Cuida tu salud, bebe más líquidos.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): La dulzura de tu pareja es para ti el mejor estímulo. Relájate un poco, olvida las preocupaciones.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Deja de pensar en grandezas y resuelve los problemas cotidianos. Persevera y alcanzarás tus metas.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Centrarás todo tu interés en lo económico, pero no te obsesiones. Ese amigo te dará el apoyo que necesitas.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.