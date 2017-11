Horóscopo 2017 de hoy 09 de noviembre

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Toma las cosas con calma y cuida tu alimentación, pues podrías sufrir males gástricos. Recupera energías.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Se te presenta una propuesta interesante para invertir en un negocio. Ten en cuenta lo que dice tu familia.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Estás por buen camino, sigue esforzándote. Recibirás algo muy valioso para ti. Da lo mejor.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Recibirás la respuesta que esperas desde hace tiempo. Actúa con calma frente a las dificultades.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Tienes ideas muy buenas, atrévete a concretarlas y no dejes que los demás te confundan.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): La tranquilidad te ayuda a encontrar tu camino. Toma distancia de personas problemáticas.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): Tendrás serios problemas si sigues con tu actitud frente a esa persona. Deja volar tu imaginación.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Complicaciones en el trabajo, debes manejar bien la situación. No creas en todo lo que te dicen.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Controla tus impulsos, de lo contrario vas a cometer un error. Te sorprenderán con un detalle.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): Piensa bien lo que vas a hacer. En lo económico, debes medir tus gastos. Cuida tu salud.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): A pesar de la desilusión por la actitud de esa persona, piensa si vale la pena darle otra oportunidad.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Se viene una etapa de cambios, no hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Todo saldrá bien.



