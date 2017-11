Horóscopo 2017 de hoy 11 de noviembre

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Tu vida se ilumina, hay muchas cosas por hacer y te llenas de vitalidad. Saca provecho a tu talento.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Necesitas cambiar algo que no está bien, te costará mucho, pero nada se logra sin sacrificio.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): La actitud de esa persona no es la ideal, pon de tu parte y lleva la fiesta en paz.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): No te arriesgues haciendo demasiado esfuerzo físico. Recibirás una propuesta laboral interesante.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Ordena tus ideas y haz una planificación. Llegó el momento de dar un giro radical a tu vida.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): No actúes por im-pulso, puedes dañar a los que te rodean. Un dinero llegará a tus manos.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): Estás lleno de tensión acumulada, necesitas un tiempo para ti. Cumple las cosas que te has propuesto.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Con inteligencia y criterio podrás alcanzar las metas que te has propuesto. Evita los malos comentarios.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Podrías alcanzar algo valioso para ti, todo depende del esfuerzo que hagas. Reconoce tus errores.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): Las cosas pasan por algo, te mereces este momento. Verás cómo se cristaliza un viejo sueño.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Alguien suspira por ti, pero no se atreve a decírtelo. Cuidado con los excesos de bebida y las malas noches.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): No gastes dinero en cosas inútiles, recuerda que la vida da muchas vueltas y debes estar preparado.



