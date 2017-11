Horóscopo 2017 de hoy 15 de noviembre

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Necesitas proyectar un reto en la vida y luchar por ello. Se vienen grandes cosas para ti.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Sientes que el tiempo pasa y no ves resultados. No te desesperes, las cosas mejorarán pronto.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Esos dolores que sientes en el cuerpo son señales de que algo no anda bien. Consulta al médico.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): Las personas te admiran por tu capacidad de liderazgo. En el amor, no tengas miedo a expresarte.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Ten un poco de paciencia, al final lograrás lo que deseas. No descuides las tareas del hogar.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): Procura ahorrar, debes pensar en el futuro. Solucionarás los problemas con ayuda de los tuyos.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): No hagas una verdadera tormenta en un vaso con agua, reflexiona sobre ese problema.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): Aprovecha el día para evaluar logros y fracasos, fijar objetivos y alcanzar tus metas.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Te atreverás a dar un cambio en tu vida. Es lo que te hacía falta para enrumbar tu camino.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): No todos piensan igual que tú. Será mejor que seas comprensivo con los demás. Suerte.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): Tu fuerza interna te permite superar obstáculos. La vida te dará la oportunidad que esperabas.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Todos tenemos dificultades, lo importante es saber salir adelante. Ahorra ese dinero extra.



