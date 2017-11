Horóscopo 2017 de hoy 16 de noviembre

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.



ARIES (20 MAR- 19 ABR): Si te preocupas demasiado en cosas que no puedes resolver, vas a terminar enfermándote. Ten calma.



TAURO (20 ABR- 20 MAY): Mejora tu calidad de vida, te lo mereces. Dale solución a este asunto familiar, no lo postergues.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN): Tendrás la posibilidad de demostrar todo lo que vales. Debes concluir lo que has empezado. Sonríe.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL): No esperes a que esa persona dé el primer paso, actúa. Se puede retrasar algo que tenías en mente.



LEO (22 JUL- 22 AGO): Vives una buena etapa en lo profesional, pero harías mal si te dejas llevar por la corriente. Puedes dar más.



VIRGO (23 AGO- 22 SET): Estás en tiempo de creación y oportunidades, siembra para después cosechar. Conversa con tu pareja.



LIBRA (23 SET- 22 OCT): No te apresures en el aspecto sentimental, primero conoce bien al ser querido, luego toma la decisión correcta. Descansa más.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV): El ser amado quiere llamar tu atención, demuestra lo mejor de ti. Cuídate de gente envidiosa.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC): Para que las cosas funcionen mejor, vive nuevas experiencias con tu pareja. Haz un poco de ejercicio.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE): Una chispa de delicadeza encenderá la pasión dormida con tu pareja. Ese familiar te necesita ahora.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB): No te precipites en los asuntos del amor. Sería bueno que pidas un consejo a gente de experiencia.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR): Tu pareja espera una pronta explicación tuya. Ponle más atención a tus compromisos laborales.



