Horóscopo 2017 de hoy 19 de noviembre

Aries: Recuerda que el mejor consejo se da con el ejemplo. Excelente día para descansar y recuperar energías.



Tauro: Haz que este do-mingo sea especial, valora lo que tienes y a tu familia. Si puedes, realiza un paseo al aire libre.



Géminis: Ves que, paso a paso, vas alcanzando lo que tienes en mente. No te dejes llevar por el pesimismo, sonríe.



Cáncer: Confianza y respeto son ingredientes del amor que no debes descuidar. Expresa tus emociones.



Leo: Te estás obsesionando con temas que no puedes

manejar y eso puede afectar tu salud. Disfruta el domingo.



Virgo: Siempre es bueno pensar en grande, sin dejar de tener los pies bien puestos sobre la tierra. Aliméntate mejor.



Libra: Arrastras un cansancio de varios días, un buen descanso te caerá bien. Un amigo te busca para conversar.



Escorpio: No te sientas mal por lo que pasó, todos tenemos problemas. Refuerza lazos familiares.



Sagitario: Evita situaciones incómodas y pasa un buen día. Sé optimista y sácale lo mejor a este día. Cuida ese dinero.



Capricornio: Las cosas pasan por algo, aprende a superar los inconvenientes y dar lo mejor. Bebe más líquidos.



Acuario: Recibirás una grata sorpresa que te alegrará el día. Pequeños detalles te hacen sentir bien, sonríe.



Piscis: Evita los conflictos en el interior del hogar, puedes herir a alguien querido. Respira hondo y avanza.