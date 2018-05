Horóscopo 2018 del 01 de mayo

Aries: No pienses tanto en el qué dirán, actúa de acuerdo a tus convicciones. Toma más líquidos.



Tauro: Este feriado será bueno para relajarte y dejar atrás los malos momentos. La suerte está de tu lado.



Géminis: No alteres la armonía en el hogar, deja de lado a la gente malintencionada. Escucha a los que te rodean.



Cáncer: Alguien de tu familia necesita de tus consejos. Aprovecha el feriado para recuperar energías.



Leo: El tiempo pasa volando, es hora de que te decidas a emprender ese nuevo reto. Tu familia te apoya.



Virgo: Buen día para pasarla en familia o hacer actividades fuera de casa. Come alimentos más sanos.



Libra: Tu esfuerzo en el trabajo pronto tendrá su recompensa. Es necesario que realices paseos al aire libre. Cuida tu salud.



Escorpio: Esos dolores que sientes en el cuerpo son una alerta de que algo podría andar mal. Sería bueno un chequeo.



Sagitario: Intuyes que esa persona está en tu contra. No es así, solo te quiere ayudar. Escúchala.



Capricornio: La vida es una sola, aprovéchala de forma positiva. Posible encuentro con alguien especial.



Acuario: Día ideal para un paseo al campo, necesitas despejar tu mente de tanto trabajo. Te lo mereces.



Piscis: Olvídate de esa persona que te hizo tanto daño. Alguien está cerca de ti y no te das cuenta. Abre los ojos.