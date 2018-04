Horóscopo 2018 del 03 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Si tienes dudas, busca buenos consejos. Un detalle te sorprenderá, pero sabrás manejarlo.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Se presentan cambios importantes, ten paciencia para ver los resultados. Confía en tu intuición.



GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Día favorable para los estudios o negocios. Hay cosas a tu alrededor que no te dejan avanzar.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Ahora más que nunca debes tener cabeza fría para solucionar problemas. Confía en tu capacidad.



LEO (22 JUL- 22 AGO)

Las cosas caen por su propio peso, no hagas caso a comentarios malintencionados. Te irá bien.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Estás en una etapa de cambios y es vital que tengas el panorama claro. No te cierres.



LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Demuestra personalidad en las cosas que haces. No es necesaria la fuerza, haz valer tus ideas.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Debes ejercitar más tu cuerpo, eso te hará sentir mejor. Permite que vuele tu imaginación.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Hay algo que te tiene inquieto, reacciona. Después de la tormenta llega la calma. Sonríe.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Trata de ser más comprensivo y entender los puntos de vista de los demás. Recupera energías.



ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Debes cambiar, dejar atrás lo malo y cultivar buenas amistades. Cuidado con tu alimentación.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Una persona cercana te dará la sorpresa con un bonito detalle. Suelta y expresa ideas.

