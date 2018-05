Horóscopo 2018 del 03 de mayo 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Demuestra tu creatividad, aprovecha las oportunidades. Te sientes feliz al lado de las personas que amas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tu cuerpo te pide descanso, evita los desarreglos. Llega algo que esperabas hace tiempo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Tus sentimientos son correspondidos. Esos problemas económicos se solucionarán pronto. Confía.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

El ejercicio físico es saludable para aliviar las tensiones. Podría volver a tu vida un amor del pasado.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Entrega lo mejor de ti cada vez que se requiera. Una persona influyente te dará las pautas para seguir creciendo.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Debes ser firme en tus decisiones. El amor te dará sorpresas agradables, te sentirás contento. Disfruta.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Organízate y tendrás tiempo para hacer todo lo que te has propuesto. La persona que te agrada se fija en ti.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Excelente día para relajarte y cambiar la rutina. Es tiempo de empezar un proyecto personal. Hazlo.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Ten más seguridad en ti mismo, poco a poco lograrás lo que tanto deseas. Alguien muy especial te extraña.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Evita las discusiones, principalmente cuando no conducen a nada bueno. Busca la armonía en el hogar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Con mente positiva y esfuerzo tu economía mejorará. No te desesperes ante las dificultades. Todo saldrá bien.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Conserva el buen humor ante cualquier situación difícil. Tu tranquilidad depende solo de ti. Planifica