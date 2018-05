Horóscopo 2018 del 05 de mayo

Aries: La persona amada será como un refugio protector ante los problemas. Debes evitar las discusiones.



Tauro: Cuida las reacciones que tengas con el en-torno, podrías excederte en decir algo que genere alejamientos.



Géminis: Tu pareja reconocerá tu esfuerzo y eso te pondrá muy contento. No descuides tu apariencia.



Cáncer: Surgirán nuevas oportunidades. Relájate y trata de olvidarte de las dificultades cotidianas. Suerte.



Leo: Estarás a la expectativa de la llegada de un dinero o del inicio de una labor que te dé mayor proyección. Éxitos.



Virgo: No permitas que terceras personas se involucren en tu vida personal. Solo a ti te corresponde decidir.



Libra: Deberás dar apoyo a ese amigo que pasa por un mal momento. La vida te recompensará con creces.



Escorpio: Procura recuperar la fe en ti mismo, esa es la mejor manera de que las cosas no te salgan mal.



Sagitario: Ten un detalle con tu pareja, te lo agradecerá para siempre. Acepta los consejos de esa persona.



Capricornio: Buena noticia. En lo económico, te beneficiarás de manera indirecta a través de una tercera persona.



Acuario: Tu pareja te exigirá más atención y romanticismo. Piensa en el futuro, guarda tu dinero.



Piscis: Trata de cambiar de ánimo y verás cómo las cosas serán diferentes. Esfuérzate en el trabajo.