Horóscopo 2018 del 06 de mayo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Es domingo y el día está perfecto para dar un paseo al aire libre. Tendrás comunicación con alguien especial.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Estás mejor luego de algunos inconvenientes. Un familiar te hará ver algo importante para ti.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Es hora de decisiones, no tengas dudas. Busca hablar con esa persona y exprésale lo que sientes.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Si no estás de acuerdo con algo, no lo hagas. Pon en orden tus ideas y decídete a avanzar.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

A veces es bueno dejarse llevar por la emoción y hacer lo que a uno más le agrada. Disfruta.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Podrías caer en los mismos errores del pasado, necesitas replantear lo que no funciona. Sonríe.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Una buena noticia hará que veas las cosas de manera diferente. Estás agotado, cuidado con el estrés.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Tuviste una se-mana agitada, tanto en el campo laboral como social. Es hora de descansar y recuperar fuerzas.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Te invade la nostalgia por algo o alguien que no está a tu lado. Levanta el ánimo y da lo mejor de ti.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Es muy im-portante cuidar tu salud y alimentarte bien. Planifica bien tus proyectos y empieza de una vez.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Ahora te das cuenta de que estuviste equivocado al juzgar en forma apresurada. Necesitas cambiar de aires.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Alguien querido por ti se sincera contigo. Deja de lado a gente oportunista que solo busca sacar provecho.