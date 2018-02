Horóscopo 2018 del 07 de febrero

Aries: Tus esfuerzos tendrán una grata recompensa. No te dejes vencer por las adversidades. Decídete.



Tauro: Buena ocasión para acabar lo que has avanzado, da lo mejor. Una llamada te pondrá de buen humor.



Géminis: Sientes dudas por lo que pasó con esa persona, pero es hora de cambiar. Necesitas un buen descanso.



Cáncer: Deja de lado los rencores y anímate a conseguir lo que te has propuesto. Cuidado con la salud.



Leo: Será un buen día, donde se cumplirán algunas de tus expectativas. Habla con claridad y respeto.



Virgo: En el terreno sentimental, vives una incertidumbre. Recuperas algo valioso para ti. Recapacita.



Libra: Por hacer mil cosas a la vez, estás perdiendo la perspectiva. Cuidado con malos comentarios.



Escorpio: Es posible que recibas una interesante propuesta. No te precipites y toma la mejor decisión.



Sagitario: Tendrás que ajustar tu presupuesto, pues podrías meterte en un problema. Conversa con la familia.



Capricornio: Si se te abre una puerta, debes ver si te conviene y avanzar. Cuidado con excederte en gastos.



Acuario: Hay situaciones que se te pueden escapar de las manos. No pierdas el tiempo en frivolidades.



Piscis: Evita apresurarte y hablar más de la cuenta. Llega el momento oportuno para aclarar esas dudas.