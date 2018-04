Horóscopo 2018 del 09 de abril

Aries: Verás realizado un deseo, pero no te duermas en tus laureles. Busca la manera de seguir creciendo.



Tauro: La suerte te acompaña. No tengas temores de emprender ese proyecto. Mejora tu actitud, sonríe.



Géminis: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así evitarás que tus obligaciones se acumulen.



Cáncer: Una luz ilumina tu camino, déjate guiar por tu intuición. Brinda lo mejor de ti a cada momento.



Leo: Estás viviendo momentos de cambios, intenta sacar el mayor provecho a esas oportunidades. Ten fe.



Virgo: Empiezas el día con el pie derecho, respira hondo y decídete a lograr tus metas. Sonríe.



Libra: La ayuda que brindes a tus familiares será retribuida. Una persona especial te alertará por algo.



Escorpio: Planifica bien los pasos que vas a dar. Comienza una nueva etapa para ti, los resultados serán óptimos.



Sagitario: Cada cosa tiene su lugar, no te hagas problemas y soluciona esos inconvenientes. Evita comer demasiado.



Capricornio: Se avecinan buenos tiempos en el campo personal y profesional. Un amigo te recuerda con cariño.



Acuario: Buen día para replantear algunas cosas, vas por buen camino, no te detengas. Recibirás algo importante.



Piscis: Cuidado con malos comentarios, puedes ocasionar un conflicto. Ese amigo te tiene siempre presente.