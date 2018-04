Horóscopo 2018 del 11 de abril

Aries: Para alcanzar el éxito debes ser perseverante y no bajar la guardia. Te esperan nuevas oportunidades.



Tauro: Te sientes más tranquilo y eso se debe a la estabilidad que has alcanzado. Buena noticia familiar.



Géminis: La suerte está de tu lado en todo lo que se refiere a proyectos, salud o negocios. Te sientes mejor.



Cáncer: El dinero es un tema que te preocupa, pero ten calma. Recuerda que a paso lento y seguro se llega lejos.



Leo: Tendrás la ocasión de pasar gratos momentos con quien te gusta. Planifica bien lo que vas a hacer.



Virgo: No dejes pasar las oportunidades, ten en cuenta que el tiempo pasa volando. Toma decisiones correctas.



Libra: Es el momento de concretar algo que deseas realizar hace tiempo. Valora lo que tienes.



Escorpio: A veces es bueno dejarse llevar por las emociones. En lo laboral se viene un nuevo reto.



Sagitario: Sería bueno empezar a hacer ejercicios o continuar haciéndolos. Mantén el buen ánimo.



Capricornio: Evita imponer tus ideas, más bien busca el diálogo. Las cosas pasan por algo, reflexiona.



Acuario: Piensa en la posibilidad de hacer algo diferente, así saldrás de la rutina. Te irá bien.



Piscis: Cuidado con inversiones o gastos, puedes perjudicarte. Descansa un poco más, hará bien a tu salud.