Horóscopo 2018 del 12 de abril 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tu actitud entusiasta y positiva atrae. Verás que las cosas mejorarán y eso te hará sentir bien.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Aún te encuentras a tiempo de cambiar esa conducta, deja de lado el pesimismo. Hay alguien que te observa.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

En la vida se debe luchar por las cosas que valen la pena. Aclara esas dudas que te atormentan.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Sientes deseos de cambiar y darte una nueva oportunidad, pero no pretendas que todos te den la razón.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Deberás asumir algo importante en el campo profesional. La suerte está de tu lado en ese proyecto.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

La vida nos pone pruebas que hay que superar. Esos problemas pasarán y verás la luz al final del túnel.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Necesitas tener los pies sobre la tierra y pensar en el futuro. Deja de lado las frivolidades, cambia.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Controla ese mal humor o vas a ocasionar problemas. Alguien se acerca a ti con malas intenciones.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Encuentra la paz en tu interior y deja de ver los defectos de los demás. Alcanzarás un viejo sueño.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tienes muchas cosas por hacer, no pierdas tiempo. Alguien del pasado desea hablar contigo. Escúchalo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Trata de disfrutar lo que haces y ten cuidado, que el estrés te puede pasar la factura. Sonríe.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Tu mal carácter puede hacer que algunas personas queridas se alejen de tu lado. Confía en tu intuición.