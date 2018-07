Horóscopo 2018 del 12 de julio

Aries: Busca el apoyo de ese familiar y cambia lo que está mal. Tendrás una nueva oportunidad en el amor.



Tauro: No seas pesimista, mira las cosas desde otro punto de vista. Tu situación laboral comienza a mejorar.



Géminis: En el amor debes prestarle más atención a tu pareja, sé más detallista. Culmina lo que has empezado.



Cáncer: En el plano laboral todo va bien. Pero ten cuidado con lo que dices, alguien busca hacerte daño.



Leo: Evita discutir por asuntos de dinero, con esfuerzo lograrás lo que deseas. Tendrás que definir algo importante.



Virgo: Cuentas con un gran potencial, pero no olvides que despacio se llega lejos y es importante mantener la humildad.



Libra: Aleja de ti los sentimientos de culpa que aumentan tus preocupaciones. Tu pareja se siente bien contigo.



Escorpio: Controla tus ansias de gastar si no quieres ver alterado tu presupuesto. Esa persona comienza a olvidarte.



Sagitario: Tu iniciativa te ayudará a conseguir lo que tanto deseas. Procura no hablar demasiado de ti mismo.



Capricornio: Ten cuidado con los excesos, puedes perjudicar tu salud. Debes especializarte en tu carrera.



Acuario: No interfieras en la vida de los demás, así evitarás problemas. Confía lo que sientes a tus seres queridos.



Piscis: Intenta no involucrarte con gente malintencionada y negativa. Una mujer reclama tu presencia.