Horóscopo 2018 del 13 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Estás preocupado porque algo no se concreta, pero no te desesperes. Toma las cosas con calma.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Planifica lo que vas a hacer, prepárate para dar lo mejor de ti. Tu pareja te dará la mano.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Deja todo lo malo y toma un nuevo impulso. Verás que tus actos fluirán de manera natural.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Es hora de atreverse a nuevos proyectos. La suerte está de tu lado en todo lo que inicies.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Si tienes un tiempo libre, pon en orden tus cosas. No hagas cosas de las que te puedas arrepentir.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Ahora sí, toma aire y dedícate a acabar asuntos pendientes. La suerte está de tu lado para lo que inicies.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Una noticia te llenará de alegría, pero debes ser discreto. Después de una larga pausa, vuelves a lo tuyo.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Te relacionarás con personas que pueden ayudarte en el trabajo. Buenas noticias en el amor.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Fija tus metas y decídete a concretarlas. Una persona del sexo opuesto te ve con interés.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

No temas en hacer los cambios que necesita tu vida. Aprovecha el inicio del año para empezar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tendrás energías y motivación para hacer lo mejor. Piensa bien y empieza a tomar las mejores decisiones.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Mentalízate en que lograrás cosas muy importantes. No descuides tu imagen y da lo mejor de ti.