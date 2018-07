Horóscopo 2018 del 13 de julio

Aries: Si hay algo que te incomoda, es hora de decirlo. Piensa en tu futuro, ve la posibilidad de nuevos ingresos.



Tauro: Tienes un largo camino por recorrer, no te detengas. Necesitas un buen descanso para recuperar energías.



Géminis: Estás en una bue-na etapa, levanta el ánimo y da lo mejor. Conseguirás algo importante. Dale valor.



Cáncer: Surgen dudas e inquietudes que deberás resolver con cabeza fría. Esa persona hablará contigo.



Leo: Se viene algo importante para tu futuro, prepárate para asumir nuevos retos. Destacas por tu capacidad.



Virgo: No dejes pasar la oportunidad de aclarar ese asunto que te tiene preocupado. Escucha buenos consejos.



Libra: Pronto llegará la noticia que tanto esperas, pero no te duermas en tus laureles. Ayuda a ese amigo.



Escorpio: Debes decidirte de una vez sobre ese asunto que te perturba tanto. Controla ese mal carácter.



Sagitario: Tienes que esforzarte más y cumplir con tus obligaciones. Cuidado con dar malos pasos, reflexiona.



Capricornio: Evita mantener gente negativa a tu lado, eso atrae malas vibras. Una persona especial te dará la mano.



Acuario: Recibirás una sor- presa que te entusiasmará. Es hora de pensar en grande, traza nuevos proyectos.



Piscis: Tu habilidad para manejar las situaciones adversas será muy importante. Ese amigo piensa en ti.

