Horóscopo 2018 del 13 de mayo 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Brinda respeto, solidaridad y amor a los seres que te rodean. La vida te devolverá cosas buenas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Ante la incertidumbre, actúa con serenidad. Vivirás un momento agradable con tus familiares.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Día especial para expresar lo que sientes. Es domingo y relájate haciendo lo que más te gusta.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Sorpresas agradables te esperan este día. Un detalle puede hacer revivir la llama del amor.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Toma aire y vuelve a dar el impulso necesario para alcanzar lo que deseas. Algo captura tu atención.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aprovecha el domingo para recuperar energías, alimentarte bien y descansar. Te sentirás satisfecho.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

No busques lo que tanto anhelas en el lugar equivocado. Debes ser más sincero contigo mismo.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Disfruta este día con la gente que amas. No te apresures en opinar de cosas que aún no conoces bien.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Día lleno de ilusiones. Mantén la calma, no te dejes presionar por los demás. Cuida tu salud.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

El entorno familiar se podría complicar por un chisme. Aléjate de las malas influencias.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Los celos no son buenos consejeros, la palabra clave hoy es confianza. Esa persona piensa en ti.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Deja de pensar en cosas que no te ayudan a mejorar. Una noticia te alegrará este día. Sonríe.