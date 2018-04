Horóscopo 2018 del 14 de abril

Aries: Has causado una grata impresión en esa persona. En el amor, necesitas dar lo mejor de ti.



Tauro: Tómate un descanso, te ayudará a aclarar lo que te conviene hacer para solucionar tus problemas.



Géminis: Las cosas caen por su propio peso, tampoco pienses que te lo mereces todo. Esfuérzate más.



Cáncer: Necesitas renovar tu imagen personal, anímate a cambiar. Define las cosas con tu pareja.



Leo: Conversa, no pelees y aclara esas dudas. Una persona del pasado está interesada en hablarte.



Virgo: Piensas mucho en el qué dirán y eso te impide avanzar. Van por buen camino los asuntos del corazón.



Libra: Las cosas que hacemos traen consecuencias. Piensa bien antes de aceptar esa propuesta.



Escorpio: Vives una etapa de cambios que serán positivos para ti. Si te caes, vuelve a levantarte.



Sagitario: No pierdas el tiempo, tienes mucho por hacer. Dale prioridad a los asuntos familiares.



Capricornio: Usa tu intuición para superar esos problemas sentimentales. Un amigo te dará una sorpresa.



Acuario: Tus proyectos están saliendo como lo habías planeado, las cosas seguirán mejorando.



Piscis: Deja de lado esos malos pensamientos, más bien, trata de corregir los errores. Todo depende de ti.