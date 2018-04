Horóscopo 2018 del 15 de abril 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Noticias alentadoras llegan este domingo. Te sientes mejor de ánimo, eso se debe a tu fuerza interior.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

No abuses de tu cuerpo, merece un descanso. Un familiar te hará ver un detalle que pasaba desapercibido.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No trates mal a las personas que están a tu lado. Lleva la fiesta en paz, po- drías arrepentirte.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Deja de ver el lado negativo de las cosas y esfuérzate por conseguir lo que deseas. Buen domingo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Controla los celos y las dudas que te atormentan. Si tienes tiempo, dedica el día a lo que más te gusta.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Sientes deseos de cambiar. Es buen momento para empezar, pero hoy do- mingo relájate y planifica.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Ten mucho cuidado, que tus palabras pueden ser malinterpretadas. Buen día para compartir en familia.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Te espera una grata sorpresa en el campo sentimental. Voltea la página y olvida esos problemas.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu corazón vuelve a latir con fuerza, pero debes poner los pies sobre la tierra. Cuidado con los chismes.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Requieres de un buen descanso para recuperar energías. Lo mejor es que hables con la verdad.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Necesitas algo que te motive para dar lo mejor de ti. Esa persona te dará una sorpresa. Sonríe.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aprovecha el día al máximo con tus seres queridos.