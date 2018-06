Horóscopo 2018 del 15 de junio

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Es un buen día para expulsar todo lo malo, con el poder de la mente se pueden lograr grandes cosas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Abre bien los ojos, hay gente que se te acerca con malas intenciones. Evita hablar de tus asuntos personales.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Sonríe un poco más, eso te hará sentir mejor. Ese dinero llegará a tus manos, pero dale buen uso.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Los vientos soplan a tu favor en todo lo que se refiere a trabajo y negocios. Aprovecha esta oportunidad.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Se viene una etapa de cambios que serán positivos para ti. Posees capacidad para alcanzar lo que deseas.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Verás que todo fluirá de la mejor manera y eso se debe a tu esfuerzo. Un familiar te pedirá un favor.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Deja atrás el pasado, mira hacia adelante con optimismo. Cuidado con la envidia a tu alrededor.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si no deseas más problemas, evita las discusiones. Buen momento para salir de la rutina.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Necesitas recapacitar sobre lo que estás viviendo. No temas expresar lo que sientes. Hazlo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Si algo no funcionó como esperabas, cámbialo, ya que aún estás a tiempo. Vence al pesimismo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Estás haciendo un gran esfuerzo por lograr tus metas y eso es bueno. La vida tiene cosas buenas para ti.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Serénate y mira bien las cosas, así todo saldrá mejor. Si es posible, descansa y alivia esas tensiones.