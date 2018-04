Horóscopo 2018 del 16 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Un hecho del pasado no te permite vivir en paz, intenta superarlo. Tómate un tiempo para ti.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

El estrés podría afectar tu salud seriamente, trata de relajarte y piensa en positivo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Encuentras motivos para sentirte feliz. Re-nuévate para lograr lo que tanto deseas. Hazlo.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

No te dejes intimidar por nadie, menos por personas conflictivas. Utiliza tu buen criterio.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Si sientes que te falta algo, debes poner todo tu esfuerzo por mejorar. La suerte está de tu lado.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Aprovecha el tiempo en cosas positivas. Después de tanto esfuerzo, lo mejor es descansar.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tu esfuerzo es valorado por tus superiores. Te llegarán más oportunidades para alcanzar tus metas.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Ten más confianza en las cosas que haces y cuídate de la gente que te desea el mal. Surge una buena propuesta.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Lograrás algo muy importante a nivel personal, disfrútalo. Cambia tus malos hábitos alimenticios.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

La vida te da sorpresas agradables, en el amor todo saldrá bien. No descuides tu alimentación.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Evita hacer co-mentarios inapropiados, podrías tener problemas. Pronto lograrás eso que tanto deseas.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Cambia y mejora, es importante que tomes un nuevo aire para impulsar nuevos proyectos. Decídete.