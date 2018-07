Horóscopo 2018 del 16 de julio

Aries: Día positivo en tu vida social. Evalúa cambios en el campo laboral o familiar. Prepárate, se vienen mejoras.



Tauro: En el amor, debes serenarte y tomar buenas decisiones. Cuídate de gente con malas vibras.



Géminis: Comparte más tiempo con tu familia. Cuida ese dinero y piensa ahorrarlo o invertirlo.



Cáncer: Pon atención a lo que estás haciendo, hay cosas que se te pueden ir de las manos.



Leo: No te precipites, trata de elegir lo que más te convenga. Día ideal para cambios. Todo saldrá bien.



Virgo: Hay gente que solo busca crear conflictos con malos comentarios. No hagas caso.



Libra: Vas por buen camino, pero recuerda que las cosas no caen del cielo. Sé más constante. Te irá bien.



Escorpio: Tienes algo pendiente que debes resolver de inmediato. En el amor, brinda lo mejor de ti.



Sagitario: Ya no pienses más en esa persona, solo te está perjudicando. Cuidado con esos malestares.



Capricornio: Deberás afrontar una situación algo complicada, pero tu talento y creatividad estarán a flor de piel.



Acuario: No seas tan vehemente en tus actos y cambia si te estás equivocando. Valora lo que tienes.



Piscis: Las cosas pasan por algo, ten presente que siempre habrá problemas, lo importante es superarlos.



