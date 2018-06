Horóscopo 2018 del 16 de junio

Aries: Si eres justo en tus decisiones, lograrás la confianza de todos. Esa persona especial reclama más atención.



Tauro: Analiza las causas de los celos de tu pareja. Habla con sinceridad y todo saldrá bien.



Géminis: Tu salud no es cosa de juego, visita al médico. Ese familiar está pendiente de lo que haces.



Cáncer: Ten en cuenta a las personas que te apoyaron en los momentos difíciles. Cuidado con lo que dices.



Leo: Es momento de cambios, tanto en lo personal como laboral. Aléjate de gente envidiosa.



Virgo: No dejes que te gane la desesperación, evita elegir de forma apresurada. Fíjate en lo que comes.



Libra: Te sientes bien con las atenciones de una persona, pero no te precipites al tomar decisiones.



Escorpio: Considera las opiniones antes de llegar a una conclusión. Te invaden deseos de cambiar.



Sagitario: Puedes lograr lo que te propones con mucha fe y perseverancia. Esa persona te extraña.



Capricornio: Nuevas ilusiones llegarán a tu vida, deja de lado los temores. Busca hacer cosas diferentes.



Acuario: Por culpa del trabajo, has descuidado varios asuntos en tu hogar. Sorpresas en el campo sentimental.



Piscis: Buen día para tomar aire puro y desintoxicar el organismo. Tu salud es primero.