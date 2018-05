Horóscopo 2018 del 16  de mayo 

Aries: Recuerda que el amor no solo son palabras, se demuestra con acciones. Escápate de la rutina.



Tauro: Debes mejorar el ambiente tenso que hay en tu hogar. No hay nada mejor que vivir en armonía.



Géminis: Tienes muchas cosas buenas a tu alrededor, dedica el día a solucionar temas pendientes.



Cáncer: Un amor del pasado te recuerda con cariño y busca una acercamiento. Controla ese mal humor.



Leo: Cambia tu rutina, realiza ciertas acciones que te motiven. Grata sorpresa en el campo laboral.



Virgo: Respira hondo, deja atrás lo malo y decídete a conquistar nuevas metas. El poder está en ti.



Libra: Aclara cualquier duda desde el primer momento. Hay gente que siempre busca sacar provecho, cuidado.



Escorpio: A veces las situaciones que suceden nos dejan sin reacción, pero es necesario salir adelante. Cuida tu salud.



Sagitario: Podrías tener problemas si no actúas a tiempo. Ten en cuenta a la gente que siempre estuvo a tu lado.



Capricornio: La imagen que das habla por ti, no descuides tu apariencia personal. Llega algo que esperabas.



Acuario: Si hay algo que te molesta, es momento de decirlo. Un familiar busca la manera de conversar contigo.



Piscis: Es tiempo de definir tu situación amorosa, no des más vueltas. Actúa con buen criterio y sé justo.