Horóscopo 2018 del 17 de abril

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Día de oportunidades para ti. Resuelve ese problema familiar y continúa dando lo mejor.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Los errores nos deben servir para corregirlos y avanzar. Se vienen cambios positivos.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Si ya tomaste una decisión, no des marcha atrás. Un amigo te hará ver algo que no está bien.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Te invade la nostalgia y sientes deseos de hacer algo diferente. Necesitas un cambio de look.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Pon más atención a tus acciones y no des importancia a cosas que no valen la pena. Escucha consejos.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Conseguirás algo importante, pero no te duermas en tus laureles. Verás que las cosas mejoran.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Necesitas consejos de gente con más experiencia. No pierdas la fe, brinda lo mejor.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Podrían surgir dificultades con el dinero, debes tener más cuidado con tus gastos. Piensa bien.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Los pequeños obstáculos deben servirte para ponerte metas más altas y luchar por alcanzarlas.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

No te sientas mal por los problemas cotidianos, a veces haces una tormenta en un vaso de agua.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

De ti dependen los cambios que hagas en tu vida y que resulten positivos. Aprovecha las oportunidades.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Recuerda que es muy importante la actitud para lograr lo que deseas. Todo saldrá bien.

