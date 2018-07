Horóscopo 2018 del 17 de julio

Aries: Ten confianza en las cosas que haces. Ya llegará el momento de obtener ganancias. Paciencia.



Tauro: Evita gastar tus energías en pensamientos pesimistas. Esfuérzate un poco más en el trabajo.



Géminis: Si deseas el éxito, tendrás que dar un poco más de ti. No te des por vencido, avanza.



Cáncer: Resuelve los problemas con cabeza fría. Pronto llegará la calma a tu vida. No desesperes.



Leo: Todos los días se aprende algo nuevo. A veces, las dificultades sirven para dar grandes pasos en la vida.



Virgo: Aprovecha las oportunidades que se te presentan. No le tengas miedo a lo nuevo. Te irá bien.



Libra: Un amigo que no veías hace tiempo te busca para pedirte ayuda. Cuida tu salud, no hagas desarreglos.



Escorpio: Verás que todo cambiará a tu favor. Si recibes un dinero, debes invertirlo bien.



Sagitario: Controla el mal carácter, podrías estar lastimando a alguien muy especial. Acepta sus opiniones.



Capricornio: Es momento de darle una pausa a tu rutina. Busca unas horas para hacer lo que más te gusta.



Acuario: No hagas caso a los que hablan mal de ti. Tú sabes lo que vales. Relájate.



Piscis: Esa persona siente deseos de hablar contigo. Estás en un momento importante para hacer cambios.

