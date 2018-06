Horóscopo 2018 del 18 de junio

Aries: Tienes todo a tu fa-vor para alcanzar el éxito, no pierdas la fe en lo que haces. Renueva tu imagen.



Tauro: Tu vida dará un nuevo rumbo y debes estar preparado para el cambio. Piensa bien antes de decidir.



Géminis: Tómate un tiempo para variar tu actitud, lo necesitas. No pierdas el tiempo en frivolidades.



Cáncer: Trata de resolver las diferencias dialogando. Por fin encuentras cosas que te motivan a dar lo mejor.



Leo: Si trabajas de la ma-nera correcta, muy pronto ob-

tendrás la recompensa que estás buscando.



Virgo: Será un día productivo. Organízate mejor y verás que alcanzarás todo lo que te propongas.



Libra: Un familiar te hará ver un detalle que habías dejado de lado. Cuidado con esos malestares.



Escorpio: Si has empezado algo, lo ideal es que lo culmines y no lo dejes a mitad de camino. Te puedes arrepentir.



Sagitario: Inicia la semana con mentalidad positiva, recuerda que hay que sembrar para luego cosechar.



Capricornio: A veces confías en ciertas personas que no tienen buenas deseos. Tu familia te apoya en todo.



Acuario: Levanta el ánimo, aún puedes dar mucho más, solo debes enfocarte en lo que necesitas. Te irá bien.



Piscis: Cree en los tuyos y no hagas caso de comentarios malintencionados. Evita malgastar ese dinero.