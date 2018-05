Horóscopo 2018 del 18 de mayo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Es hora de demostrar que tienes talento y capacidad para superar ese reto. Llega una invitación para salir.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

No des más vueltas a un asunto que es cosa del pasado. Evita hacer malos comentario y sé más tolerante.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

Estas en una etapa de creciemiento personal y profesional. Supera esos obstáculos con inteligencia.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Tendrás que poner mucho de tu parte para que esa persona vuelva a confiar en ti. Cambia.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Ten en cuenta los errores para no volver a cometerlos. Se presentan nuevas oportunidades laborales.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

Buen momento para hacer un balance de lo que has logrado, ten fe y no caigas en el pesimismo.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Toma un nuevo impulso y avanza. Las cosas saldrán bien si es que te sigues esforzando. Dale.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Alguien cercano tiene interés en contarte algo. No pierdas la oportuniad que esperabas hace tiempo.



SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Hay cosas que te mantienen intranquilo, pero si no llegas a acuerdos, tus cosas se pueden complicar.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Estás enfocado en mejorar y eso es bueno. Mira hacia adelante y deja atrás lo que no te conviene.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Posees carácter y detreminación, eso te ayudará a lograr tus objetivos, solo tienes que confiar más en ti.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Las cosas que llegan fácilmente, también se pueden ir de la misma manera. Esa persona te extraña.

