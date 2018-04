Horóscopo 2018 del 19 de abril 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

A veces te sientes solo, pero no te pongas mal, todo mejorará. Cambia tu actitud con el ser amado.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Trabajar en exceso puede ocasionarte problemas de salud. Este será un buen día para el amor.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Esfuérzate más en tus labores. Por la noche podrías tener un encuentro con alguien muy especial.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Vivirás momentos maravillosos con los seres que te quieren. Arriba ese ánimo, no te desanimes.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Algunos obstáculos en el trabajo te harán perder la calma, ten paciencia. Cuidado con malos comentarios.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Es importante el esfuerzo que realizas para lograr tus metas. Un pequeño problema de salud no es para alarmarse, pero cuídate.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Gran oportunidad para consolidar algo que te traerá beneficios. Utiliza ese dinero pensando en el futuro.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Piensa en lo que lograste y planifica lo que deseas en los próximos días. Buen día para la reflexión.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Evita juzgar a esa persona sin conocer bien los detalles. Te encontrarás con alguien que te aprecia mucho.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Sentirás deseos de expresar tu creatividad. Ponte un bonito atuendo y regala a la gente tu mejor sonrisa.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Es bueno que encuentres un equilibrio entre las cosas que haces. Date un tiempo para relajarte.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Recibirás una invitación de esa persona tan especial, recuerda que uno siempre debe dar lo mejor. Cuida tu salud.