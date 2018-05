Horóscopo 2018 del 19 de mayo

Aries: En el trabajo, no te compliques la vida. Sé más práctico y lograrás cumplir todas tus tareas.



Tauro: Sé sincero con tus jefes. Si no entiendes algo, lo mejor es hacérselos saber, así evitarás un error.



Géminis: No te dejes deslumbrar por las apariencias, lo más importante es lo que llevas en el corazón.



Cáncer: Alguien se siente mal de salud y necesita de tu ayuda. Tiéndele la mano sin esperar nada a cambio.



Leo: Esfuérzate por ser un poco más justo con los demás, podrías caer mal. Buen día en lo laboral.



Virgo: Controla un poco más tus impulsos y causarás buena impresión donde vayas. Serás premiado.



Libra: Debes evitar las discusiones, no se saca nada peleando. Solo así habrá armonía en el hogar.



Escorpio: A pesar de las peores circunstancias, muestra tu lado más amigable. Eres muy sensible.



Sagitario: Te gusta tener todo bajo control, pero a veces exageras. En la vida hay situaciones que te sorprenderán.



Capricornio: En el amor, es preciso que analices bien las cosas, no te dejes llevar por las primeras impresiones.



Acuario: Conoces a una persona que cambiará tu mundo por completo. Será una relación intensa y duradera.



Piscis: Eres el dueño de tu destino; si quieres conseguir lo que te propones, lucha por lograrlo.