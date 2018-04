Horóscopo 2018 del 20 de abril 

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Una grata sorpresa se presenta en tu camino. Ahora te das cuenta de que valió la pena el esfuerzo.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Disfruta este gran momento, pero ten cuidado con los excesos. Utiliza de manera adecuada ese dinero.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Controla ese nerviosismo que no te deja pensar las cosas con calma. La familia está pendiente de ti.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Tus relaciones mejorarán, serán más fluidas y tendrás beneficios. Cambios positivos en el hogar.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Día favorable para realizar ajustes. Pon confianza en las cosas que llevas a cabo. Llega una propuesta.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Actúa con prudencia, principalmente con los que se oponen a tus planes. Ten paciencia.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Buen momento para analizar las situaciones que has vivido. Toma decisiones, todo depende de ti.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Levanta el ánimo, la vida tiene muchas cosas buenas para ti. Es hora de iniciar una nueva etapa.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Pon más atención a tus responsabilidades. Controla tus impulsos y todo saldrá como lo planeaste.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Hallarás apoyo en tus amigos. Actúa con serenidad y dedícale más tiempo a los asuntos del hogar.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Debes adaptarte a los cambios que se vienen. Empieza algo nuevo, ten fe. Has superado una etapa.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Deja atrás los malos pensamientos y confía en tu capacidad para salir adelante. Esfuérzate al máximo.