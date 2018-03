Horóscopo 2018 del 20 de marzo

Aries: La mejor forma de conseguir lo que deseas es no darte por vencido. Todo esfuerzo tiene su recompensa.



Tauro: Una luz radiante ilumina tu vida. Continúa con tus planes para alcanzar el objetivo que te has propuesto.



Géminis: Estás en una etapa nueva de tu vida. Es el comienzo de algo que será beneficioso. Ten fe.



Cáncer: El dinero es importante, pero no es primordial en la vida. Escucha a esa persona y decide.



Leo: Día ideal para sacar provecho de las oportunidades que se te presenten. Deja de lado el pesimismo.



Virgo: A recuperar fuerzas, respira hondo y bota todo lo malo. Purifica tu organismo y piensa en positivo.



Libra: Todo lo que deseas puedes obtenerlo con esfuerzo y sacrificio. Tu pareja te pedirá algo.



Escorpio: Debes ser más decidido para atraer a esa persona que te interesa. Tienes una gran fuerza mental.



Sagitario: Visita a tus familiares, jamás te olvides de ellos. Alguien del sexo opuesto te mira con interés.



Capricornio: Valora lo que tienes, a veces nos sentimos insatisfechos por cosas materiales. Abre tu corazón.



Acuario: Necesitas cambiar algunos aspectos de tu vida. Es un buen momento para la reflexión y la acción.



Piscis: Intercambia ideas con amigos que estimas. Siempre piensa en dar lo mejor. Renuévate.