Horóscopo 2018 del 21 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Una amena charla te permitirá rescatar mensajes positivos que aplicarás en tu vida. Levanta el ánimo.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Debes estar mentalizado en lograr tus metas personales y profesionales. Es el momento de arriesgar.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

No ocultes tus inseguridades y expresa las cosas que te incomodan. Hallas respuesta a algo que te inquieta.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Captas el interés de una persona que te agrada, pero evalúa bien los pasos que vas a dar. Todo saldrá bien.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Hay cosas que uno puede pasar por alto si no son tan relevantes. Recibirás una invitación para salir.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Alejarás las tensiones y decidirás permanecer más tiempo junto a la persona que amas. Cuida tu salud.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Gracias a tu esfuerzo y dedicación en el trabajo o estudios, podrías recibir una buena noticia. Sé humilde.

ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Necesitas apoyo para salir del mal momento, depende de ti. Esa persona te tiene siempre presente.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Uno debe ser consecuente con las cosas que hace, estás por buen camino. Un familiar pregunta por ti.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tienes mu-chas cosas pendientes, estarás atento a los consejos. Cuidado con las cosas que dices.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Demuestra lo que vales, no dejes pasar un tiempo valioso. Deberás afrontar un reto complicado.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Recibirás una llamada que llegará con buenas noticias. Evita los excesos en comidas y bebidas.