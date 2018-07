Horóscopo 2018 del 21 de julio

Aries: Si esa persona se portó mal contigo, déjala de lado y voltea la página. Tu cuerpo te pide descanso.



Tauro: Evita involucrarte con gente que no tiene buenas intenciones o te desea el mal. No sacarás nada positivo.



Géminis: Te harán una propuesta que podría cambiar el rumbo de tu vida. Valora lo que posees, vive a plenitud.



Cáncer : Debes ser paciente frente a esos problemas que te angustian. Buen día para iniciar proyectos.



Leo: Es hora de hacer algunos cambios en tu vida, los necesitas. Te sientes bien porque el trabajo rinde frutos.



Virgo: Afronta las consecuencias de tus actos, no tengas miedo. Cambia de planes en el campo laboral.



Libra: Buen día para las relaciones amorosas. Deja fluir tus emociones y sé lo más sincero posible.



Escorpio: Empieza el día con ánimos renovados, pronto lograrás tus objetivos. Cuidado con los envidiosos.



Sagitario: Aclara tus dudas sobre esa persona que está cerca de ti. Ten fe en tus cualidades. Sonríe.



Capricornio: Vas por buen camino, no te desvíes ni hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Escucha a tu corazón.



Acuario: Tienes ideas y ganas de salir adelante, no olvides que todo depende de ti. Evita hablar de lo que no conoces bien.



Piscis: Estás en un buen momento, pero no te dejes llevar por las pasiones. Piensa y decide bien lo que vas a hacer.