Horóscopo 2018 del 21 de mayo

Aries: Evita contar temas que son familiares y muy íntimos, a veces hay gente que oculta su mala intención.



Tauro : No seas tan radical en tus decisiones, sé tolerante con las diversas opiniones. Come más sano.



Géminis : Te sientes mejor de ánimo y eso te ayudará a lograr lo que deseas. Conversa para no llegar a conflictos.



Cáncer: Si hay asuntos pendientes, no los dejes pasar. Alguien cercano te busca para aclarar unos temas.



Leo: Medita bien si es bueno cambiar o seguir en lo que estás haciendo. Prepárate para nuevos retos profesionales.



Virgo: Todo lo que uno hace, bueno o malo, puede volver. Debes ser justo en tus decisiones. Expresa lo que piensas.



Libra: Recibirás una grata sorpresa que te hará sentir bien. Piensa en positivo, no te lamentes y avanza.



Escorpio: Permite que las cosas fluyan en forma natural, no condiciones. Escucha a esa persona y saca conclusiones.



Sagitario: Cuidado con el estrés, podría dañar tu sistema digestivo. Estás perdiendo valioso tiempo. Decídete.



Capricornio: Si ya tomaste una decisión, no des marcha atrás. No te duermas en tus laureles, capacítate.



Acuario : Haz una pequeña pausa para ordenar tus ideas y planificar lo que vas a hacer a corto plazo. Sonríe.



Piscis: Busca apoyarte en gente de confianza, ellos están dispuestos a ayudarte. Pronto pasará la tormenta.